В Украине за сутки – 1158 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 1158 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили: во Львовской области (161), Одесской области (134), Харьковской области (129), Киеве (123), Ивано-Франковской области (114), Ровенской области (95) и Черновицкой области (90).

За сутки скончались 29 человек. В то же время 575 пациентов выздоровели.

С начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 83 тысячи 115 случаев коронавируса. // Буквы