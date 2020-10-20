В Украине за сутки — 5 469 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:45 20 октября зафиксировано уже 309 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 5,4 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 309 107 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5 469 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 5 786 человек, из них за сутки — 113, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 129 533 человек, за сутки — 3 044, что является рекордным значением.

Болеет на сегодня — 173 788 человек, прирост больных за сутки — 2 312.