В Украине за сутки — 6 088 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 6 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 343 498 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 6088 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6391 человек, из них за сутки — 102.

Выздоровели от болезни уже 141 508 человек, из них за сутки — 1753.

Активных больных на сегодня 195 599, прирост за сутки — 4233.

Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина «поставила» 23 октября — более 7,5 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5000, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинные ограничения.