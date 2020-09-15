В Украине за сутки – более 2900 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 15 сентября в Украине подтверждено 2905 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Тернопольской области (390), Харьковской области (307), Одесской области (306), Киеве (285), Львовской области (186), Черновицкой области (142), Ивано-Франковской области (153), Киевской области (118), Черкасской области (109), Запорожской области (100).

За сутки скончались еще 53 человека. В общей сложности с начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3264 человека.

Выздоровели за сутки 1267 человек. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 70 810 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано 159 тысяч 702 случая заражения COVID-19.

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за минувшие сутки было проведено 47 621 тестирование на коронавирус (из них 26 898 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 4887 случаев;

• Волынская область – 6428 случаев;

• Днепропетровская область – 3430 случаев;

• Донецкая область – 2154 случая;

• Житомирская область – 4470 случаев;

• Закарпатская область – 8756 случаев;

• Запорожская область – 2503 случая;

• Ивано-Франковская область – 11 510 случаев;

• Кировоградская область – 929 случаев;

• г. Киев – 17 714 случаев;

• Киевская область – 7079 случаев;

• Львовская область – 17 243 случая;

• Луганская область – 620 случаев;

• Николаевская область – 2114 случаев;

• Одесская область – 9993 случая;

• Полтавская область – 1253 случая;

• Ровенская область – 10 635 случаев;

• Сумская область – 2553 случая;

• Тернопольская область – 9624 случая;

• Харьковская область – 13 160 случаев;

• Херсонская область – 661 случай;

• Хмельницкая область – 4058 случаев;

• Черновицкая область – 12 394 случая;

• Черкасская область – 2688 случаев;

• Черниговская область – 2846 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы