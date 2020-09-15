В Украине за сутки – более 2900 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 15 сентября в Украине подтверждено 2905 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Тернопольской области (390), Харьковской области (307), Одесской области (306), Киеве (285), Львовской области (186), Черновицкой области (142), Ивано-Франковской области (153), Киевской области (118), Черкасской области (109), Запорожской области (100).
За сутки скончались еще 53 человека. В общей сложности с начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3264 человека.
Выздоровели за сутки 1267 человек. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 70 810 пациентов.
В общей сложности в Украине зафиксировано 159 тысяч 702 случая заражения COVID-19.
Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за минувшие сутки было проведено 47 621 тестирование на коронавирус (из них 26 898 – методом ПЦР).
По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 4887 случаев;
• Волынская область – 6428 случаев;
• Днепропетровская область – 3430 случаев;
• Донецкая область – 2154 случая;
• Житомирская область – 4470 случаев;
• Закарпатская область – 8756 случаев;
• Запорожская область – 2503 случая;
• Ивано-Франковская область – 11 510 случаев;
• Кировоградская область – 929 случаев;
• г. Киев – 17 714 случаев;
• Киевская область – 7079 случаев;
• Львовская область – 17 243 случая;
• Луганская область – 620 случаев;
• Николаевская область – 2114 случаев;
• Одесская область – 9993 случая;
• Полтавская область – 1253 случая;
• Ровенская область – 10 635 случаев;
• Сумская область – 2553 случая;
• Тернопольская область – 9624 случая;
• Харьковская область – 13 160 случаев;
• Херсонская область – 661 случай;
• Хмельницкая область – 4058 случаев;
• Черновицкая область – 12 394 случая;
• Черкасская область – 2688 случаев;
• Черниговская область – 2846 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы
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