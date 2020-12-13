В Украине за сутки обнаружили 9176 новых больных COVID-19

За сутки, 12 декабря, в Украине выявили 9176 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 494 ребенка и 313 медика. Всего оспитализировано 2969 пациентов. Скончались 156 заболевших.

Официально за 11 декабря сделан 41 489 тест на коронавирус. Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 593, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7896.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (91 138), Одесской (57 699), Запорожской (41 995), Киевской (48 523) и Львовской (53 662) областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрированы 894 215 случаев COVID-19. Выздоровели – 501 564 пациента; умерли – 15 154.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 91138 случаев;

Винницкая область – 19 801 случай;

Волынская область – 28 019 случаев;

Днепропетровская область – 49074 случаи;

Донецкая область – 29 398 случаев;

Житомирская область – 34 073 случая;

Закарпатская область – 26 016 случаев;

Запорожская область – 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;

Киевская область – 48523 случаи;

Кировоградская область – 7166 случаев;

Луганская область – 7889 случаев;

Львовская область – 53 662 случая;

Николаевская область – 23864 случаи;

Одесская область – 57 699 случаев;

Полтавская область – 29 121 случай;

Ровенская область – 36 117 случаев;

Сумская область – 35 702 случая;

Тернопольская область – 31 165 случаев;

Харьковская область – 62 324 случая;

Херсонская область – 13 972 случая;

Хмельницкая область – 34 800 случаев;

Черкасская область – 31 209 случаев;

Черновицкая область – 36 695 случаев;

Черниговская область – 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы