В Украине за сутки обнаружили еще 1197 больных COVID-19
В Украине по состоянию на 30 июля подтверждено 68 794 случая COVID-19. За сутки обнаружили 1197 новых случаев, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве – 199, Львовской области – 131, Ровенской области – 105, Ивано-Франковской – 104.
Новых случаев COVID-19 не обнаружили в Херсонской и Луганской областях.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1673 человека, из них 23 – за последние сутки.
Выздоровели уже 38 154 человека, за сутки – 760. // БуквыTweet