В Украине за сутки обнаружили еще 1197 больных COVID-19

В Украине по состоянию на 30 июля подтверждено 68 794 случая COVID-19. За сутки обнаружили 1197 новых случаев, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве – 199, Львовской области – 131, Ровенской области – 105, Ивано-Франковской – 104.

Новых случаев COVID-19 не обнаружили в Херсонской и Луганской областях.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1673 человека, из них 23 – за последние сутки.

Выздоровели уже 38 154 человека, за сутки – 760. // Буквы