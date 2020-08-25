В Украине за сутки подтвердили 1658 новых случаев коронавируса

За все время эпидемии в Украине заболели 108 тысяч 415 человек.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Больше всего новых случаев выявили: в Черновицкой области (204), Ивано-Франковской области (179), Харьковской области (173), Тернопольской области (158), Львовской области (136), Киеве (130), Одесской области (112).

За сутки скончались еще 25 человек. С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2318 человек.

При этом выздоровели за сутки 346 пациентов. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 52 тысячи 870 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 108 тысяч 415 человек. // Буквы