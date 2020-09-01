В Украине за сутки – вновь более 2 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро вторника, 1 сентября, в Украине подтвердили 2088 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (262), Одесской области (211), Львовской области (193), Тернопольской области (180), Киеве (176), Ивано-Франковской области (169), Черновицкой области (117).

За сутки скончались еще 48 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2605 человек.

При этом выздоровели за сутки еще 688 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 802 пациента.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 123 303 случая коронавируса.

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было сделано 42 тыс. 68 тестирований на коронавирус (из них 22 тыс. 627 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4044 случая;

Волынская область – 5523 случая;

Днепропетровская область – 2398 случаев;

Донецкая область – 1448 случаев;

Житомирская область – 3382 случая;

Закарпатская область – 7600 случаев;

Запорожская область – 1627 случаев;

Ивано-Франковская область – 9348 случаев;

Кировоградская область – 816 случаев;

г. Киев – 13 546 случаев;

Киевская область – 5755 случаев;

Львовская область – 14 703 случая;

Луганская область – 320 случаев;

Николаевская область – 1284 случая;

Одесская область – 7494 случая;

Полтавская область – 808 случаев;

Ровенская область – 9269 случаев;

Сумская область – 1532 случая;

Тернопольская область – 6194 случая;

Харьковская область – 9338 случаев;

Херсонская область – 400 случаев;

Хмельницкая область – 2519 случаев;

Черновицкая область – 10 420 случаев;

Черкасская область – 1594 случая;

Черниговская область – 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 1 сентября поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 031 сообщение о подозрении на COVID-19. // Буквы