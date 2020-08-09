В Украине за сутки выявлено еще 1199 случаев COVID-19

В Украине на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых — 1 199.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 80 949 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1199 инфицированных.

Вследствие болезни в целом по стране умерло 1897 человек, из них 18 — за последние сутки.

Также в Украине в целом выздоровели от болезни 43 972 человек, за последние сутки — 317.

Напомним, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.