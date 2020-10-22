В Украине за сутки зафиксировано 7053 случая COVID-19
В Украине за минувшие сутки 21 октября зафиксировано 7053 новых случая заболевания коронавирус.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
По состоянию на 22 октября в Украине 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2914006 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2679 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 8782 случая;
- Волынская область – 11 574 случая;
- Днепропетровская область – 12 068 случаев;
- Донецкая область – 7896 случаев;
- Житомирская область – 10 838 случаев;
- Закарпатская область – 12 285 случаев;
- Запорожская область – 7093 случая;
- Ивано-Франковская область – 17 447 случаев;
- Кировоградская область – 1786 случаев;
- Киев – 32500 случаев;
- Киевская область – 13 688 случаев;
- Львовская область – 26 021 случай;
- Луганская область – 2841 случай;
- Николаевская область – 6428 случаев;
- Одесская область – 20 557 случаев;
- Полтавская область – 7216 случаев;
- Ровенская область – 16 691 случай;
- Сумская область – 9730 случаев;
- Тернопольская область – 18 283 случая;
- Харьковская область – 30 899 случаев;
- Херсонская область – 2844 случая;
- Хмельницкая область – 11942 случая;
- Черновицкая область – 18562 случая;
- Черкасская область – 7541 случай;
- Черниговская область – 7367 случаев.