В Украине за сутки зафиксировано 7053 случая COVID-19

В Украине за минувшие сутки 21 октября зафиксировано 7053 новых случая заболевания коронавирус.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

По состоянию на 22 октября в Украине 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2914006 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2679 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 8782 случая;

Волынская область – 11 574 случая;

Днепропетровская область – 12 068 случаев;

Донецкая область – 7896 случаев;

Житомирская область – 10 838 случаев;

Закарпатская область – 12 285 случаев;

Запорожская область – 7093 случая;

Ивано-Франковская область – 17 447 случаев;

Кировоградская область – 1786 случаев;

Киев – 32500 случаев;

Киевская область – 13 688 случаев;

Львовская область – 26 021 случай;

Луганская область – 2841 случай;

Николаевская область – 6428 случаев;

Одесская область – 20 557 случаев;

Полтавская область – 7216 случаев;

Ровенская область – 16 691 случай;

Сумская область – 9730 случаев;

Тернопольская область – 18 283 случая;

Харьковская область – 30 899 случаев;

Херсонская область – 2844 случая;

Хмельницкая область – 11942 случая;

Черновицкая область – 18562 случая;

Черкасская область – 7541 случай;

Черниговская область – 7367 случаев.

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