В Украину завезли мороженое с опасным веществом

В Госпродпотребслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое из продажи.

В мороженом, которое продавалось в супермаркете известной сети, нашли опасное для здоровья людей вещество.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в добавке-стабилизаторе найден этиленоксид. Это вещество, которое используется для дезинфекции медицинских инструментов.

«В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение относительно обнаружения несанкционированного вещества этиленоксид в добавке-стабилизаторе, которая добавлялась в мороженое «Mars Wrigley Confectioner», — говорится в сообщении.

Производителем мороженого является Франция, в Украину его завезли из Румынии, конечный срок использования до 31 марта 2023 года.

В Госпродпотребслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое из продажи.

«Предупреждаем операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют обращение вышеуказанной продукции, о необходимости изъять ее из обращения в срок не более двух рабочих дней», — говорится в сообщении.

Реакция импортера мороженого

Как рассказали УНИАН в «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», они сразу после получения сообщения изъяли мороженое с продаж во всех своих супермаркетах для его дальнейшей утилизации.

«20 июля 2021 компания, которая является поставщиком товаров «МЕТРО Кэш энд Керри Украина», направила срочное сообщение об обнаружении превышения допустимых норм этиленоксида в одном из компонентов мороженого ТМ Snickers, Bounty и Twix, которое изготавливается во Франции. В тот же день в срочном порядке сняли указанный товар с реализации во всех своих 26 ТЦ METRO в Украине для дальнейшей утилизации в соответствии с внутренними процедурами компании. Дальнейшие поставки этой партии мороженого пока заблокированы», — говорится в сообщении.

В «МЕТРО» также отметили, что французский производитель отозвал партию мороженого с превышением содержания опасного вещества в соответствии с законодательством ЕС. При этом, в Украине отсутствуют законодательно установленные нормы по уровню допустимости этиленоксида в мороженом.

Этиленоксид — канцерогенное вещество, которое часто используют для стерилизации медицинского оборудования. При обычных условиях находится в газообразном состоянии. // УНИАН