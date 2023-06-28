В Україні на три дні оголосили надзвичайний рівень небезпеки (карта)

Укргідрометцентр попереджає про ймовірність виникнення лісових пожеж.

У низці областей України одразу на три дні оголосили надзвичайний рівень небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, це пов’язано з ймовірністю виникнення лісових пожеж.

“28-30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Херсонській (28 червня і в Житомирській) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у попередженні.

Штормове попередження в Україні – прогноз на сьогодні

Як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні у низці областей на південному сході України оголосили штормове попередження.

За даними Українського гідрометцентру, очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

Через негоду I рівень небезпечності оголошено у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

За прогнозами, на решті території України сьогодні також будуть короткочасні опади. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть +18°…+22°, на сході повітря прогріється до +22°…+29°. У центральній частині України буде +22°…+23°, а на півдні +23°…+26°. // УНІАН