В Україні оголосили штормове попередження (карта)

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про ожеледь, ожеледицю та сильний вітер.

Сьогодні, 10 січня, у більшості областей України очікується несприятлива погода. Зокрема, в Укргідрометцентрі попереджають про ожеледь, ожеледицю та сильний вітер.

“10 січня в Україні, крім більшості західних областей, пориви вітру 15-20 м/с”, – йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, протягом доби 10 січня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікується ожеледь, а на дорогах – ожеледиця. Через негоду майже по всій Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Погода на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікується хмана погода з проясненнями.

У західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується мокрий сніг та дощ; на решті території буде без опадів.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 0-5° морозу, у південно-західній частині 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла; у східних областях очікується 6-11° морозу. // УНІАН