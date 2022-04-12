В Україні оголшено штормове попередження (карта)
Можливе сходження лавин.
В Україні оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:
- 12 квітня – на високогір’ї Івано-Франківської області.
- 12-13 квітня – на високогір’ї східної частини Закарпатської області.
«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір’я!», – зазначається у повідомленні.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:
- 13 квітня – на високогір’ї Івано-Франківської області.
- 12-13 квітня – на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області.