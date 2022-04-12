В Україні оголшено штормове попередження (карта)

Можливе сходження лавин.

В Україні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

12 квітня – на високогір’ї Івано-Франківської області.

12-13 квітня – на високогір’ї східної частини Закарпатської області.

«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір’я!», – зазначається у повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується: