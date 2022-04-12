В Україні оголшено штормове попередження (карта)

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Можливе сходження лавин.

В Україні оголошено штормове попередження.

В Україні штормове попередження / карта facebook.com/lavyny.official

В Україні штормове попередження / карта facebook.com/lavyny.official

Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

  • 12 квітня – на високогір’ї Івано-Франківської області.
  • 12-13 квітня – на високогір’ї східної частини Закарпатської області.

«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір’я!», – зазначається у повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

  • 13 квітня – на високогір’ї Івано-Франківської області.
  • 12-13 квітня – на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області.
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