В Україні за добу – 6 796 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 14 травня, в Україні зафіксували 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2197 осіб;

летальних випадків – 322;

одужало – 17 202 особи;

здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 150 244 особи;

одужало – 1 849 803 особи;

летальних випадків – 47 942;

проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Водночас, за минулу добу було щеплено проти коронавірусу 23 638 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 936 499 людей, з них отримали 1 дозу – 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). // Букви