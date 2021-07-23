В Україні за добу зафіксовано 763 випадки COVID-19

За минулу добу, 22 липня, в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 57, медпрацівників – 15.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 446 осіб. Водночас, одужало – 639 осіб, а летальних випадків зафіксовано 21.

За добу було протестовано 18 411 осіб методом ПЛР, 7 630 осіб – методом ІФА, 14 016 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 247 419 осіб; одужали – 2 183 642 особи; летальних випадків – 52 811; проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях. // Букви