В Україні за добу знову більше 19 тисяч нових випадків COVID-19
За минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 936 осіб;
- летальних випадків – 419;
- одужало – 11 221 особа;
- здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 823 674 особи;
- одужало – 1 395 104 особи;
- летальних випадків – 36 381;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.
Крім того, за минулу добу в Україні було щеплено проти COVID-19 18 569 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії вже щепили 353 147 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;
- Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;
- Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;
- Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;
- Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;
- Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;
- Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;
- Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;
- Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;
- Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;
- Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;
- Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;
- Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;
- Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;
- Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;
- Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;
- Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;
- Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;
- Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;
- Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;
- Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;
- Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;
- Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;
- Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.
Станом на 08 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 431 025 людей.Tweet