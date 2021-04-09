В Україні за добу знову більше 19 тисяч нових випадків COVID-19

За минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 936 осіб;

летальних випадків – 419;

одужало – 11 221 особа;

здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 823 674 особи;

одужало – 1 395 104 особи;

летальних випадків – 36 381;

проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Крім того, за минулу добу в Україні було щеплено проти COVID-19 18 569 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії вже щепили 353 147 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;

Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;

Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;

Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;

Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;

Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;

Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;

Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;

Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;

Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;

Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;

Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;

Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;

Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;

Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;

Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;

Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;

Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;

Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.

Станом на 08 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 431 025 людей.