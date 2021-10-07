В Україні за минулу добу зафіксовано 15 125 нових випадків COVID-19
Захворіли 1 421 дитина та 341 медпрацівник.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 541 особа;
- летальних випадків – 314;
- одужало – 4 380 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 113 077 (зокрема методом ПЛР – 53 031, методом ІФА – 9 964);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 082.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 497 643 особи;
- одужало – 2 277 762 особи;
- летальних випадків – 57 840;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 802 випадки;
Вінницька область – 222 випадки;
Волинська область – 407 випадків;
Дніпропетровська область – 1 042 випадки;
Донецька область – 985 випадків;
Житомирська область – 703 випадки;
Закарпатська область – 209 випадків;
Запорізька область – 742 випадки;
Івано-Франківська область – 428 випадків;
Київська область – 494 випадки;
Кіровоградська область – 99 випадків;
Луганська область – 495 випадків;
Львівська область – 1 130 випадків;
Миколаївська область – 236 випадків;
Одеська область – 1 059 випадків;
Полтавська область – 368 випадків;
Рівненська область – 576 випадків;
Сумська область – 674 випадки;
Тернопільська область – 612 випадків;
Харківська область – 1 168 випадків;
Херсонська область – 488 випадків;
Хмельницька область – 559 випадків;
Черкаська область – 507 випадків;
Чернівецька область – 672 випадки;
Чернігівська область – 448 випадків.