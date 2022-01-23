В Україні за минулу добу зафіксовано 15 444 нові випадки COVID-19

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадки інфікування COVID-19. З них дітей – 2 298, медпрацівників – 264 випадки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за протягом минулої доби:

госпіталізовано – 2 774 особи;

летальних випадків – 86;

одужало – 2 030 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 3 857 455 осіб;

одужало – 3 582 908 осіб;

померло – 99 215;

проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Також протягом 23 січня 38 861 особі було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 14 639 осіб, другу дозу – 13 656 осіб, додаткову дозу отримали 332 особи, бустерну дозу – 10 234 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 155 838 осіб. З них першу дозу отримали 15 155 836 осіб, дві дози отримали 14 457 249 осіб, додаткову дозу – 13 021 особа, бустерну – 203 445 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 29 829 551 щеплення.