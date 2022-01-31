В Україні за минулу добу зафіксовано 22 026 нових випадків COVID-19

За добу 30 січня в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 865, медпрацівників – 337

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 2 322 особи;

летальних випадків – 78;

одужало – 4 346 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 064 495 осіб;

одужало – 3 622 745 осіб;

летальних випадків – 100 203

проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.

Також протягом 30 січня 20 983 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 6 524 особи, другу дозу – 7 653 осіб, додаткову дозу отримали 98 осіб, бустерну дозу – 6 708 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 324 675 особи. З них першу дозу отримали 15 324 673 осіб, дві дози отримали 14 619 487 осіб, додаткову дозу – 16 695 осіб, бустерну – 339 726 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 30 300 581 щеплення.