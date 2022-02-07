В Україні за минулу добу зафіксовано 23 378 новий випадок COVID-19

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 458 482 особи. З них першу дозу отримали 15 458 480 осіб, дві дози отримали 14 780 566 осіб, додаткову дозу – 20 332 осіб, бустерну – 459 230 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 30 718 608 щеплень. // Букви