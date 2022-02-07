В Україні за минулу добу зафіксовано 23 378 новий випадок COVID-19
За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Серед них дітей – 2 242, медпрацівників – 394.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
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госпіталізовано – 2 699 осіб;
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летальних випадків – 115;
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одужало – 5 024 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
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захворіло – 4 307 437 осіб;
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одужало – 3 681 092 осіб;
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летальних випадків – 101 392;
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проведено ПЛР-тестувань – 18 603 958.
Також протягом 30 січня 18 626 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 5 741 особа, другу дозу – 8 028 осіб, додаткову дозу отримали 86 осіб, бустерну дозу – 4 771 особа.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 458 482 особи. З них першу дозу отримали 15 458 480 осіб, дві дози отримали 14 780 566 осіб, додаткову дозу – 20 332 осіб, бустерну – 459 230 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 30 718 608 щеплень. // Букви