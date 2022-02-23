В Україні за минулу добу зафіксовано 25 062 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 22 лютого, в Україні зафіксували 25 062 нових інфікованих коронавірусом. Серед них — дітей – 2 427, медпрацівників – 665.

Про це інформує пресслужба МОЗ України.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 140 осіб;

летальних випадків – 297;

одужало – 37 432 особи.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 783 835 осіб;

одужало – 4 023 033 особи;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

Також протягом 19 лютого 56 726 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 16 844 особи, другу дозу – 27 071 особи, додаткову дозу отримали 598 осіб, бустерну дозу – 18 422 особи.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 712 650 осіб. З них першу дозу отримали 15 712 648 осіб, дві дози отримали 15 175 097 осіб, додаткову дозу – 27 458 осіб, бустерну – 701 836 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 617 039 щеплень. // Букви