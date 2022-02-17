В Україні за минулу добу зафіксовано 33 330 нових випадків COVID-19

За добу 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 837, медпрацівників – 961.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 284 особи;

летальних випадків – 259;

одужало – 27 441 особа.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 637 260 осіб;

одужало – 3 866 755 осіб;

летальних випадків – 103 824;

проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.

Також протягом 15 лютого 66 082 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 18 504 особи, другу дозу – 28 948 осіб, додаткову дозу отримали 606 осіб, бустерну дозу – 18 024 особи.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 631 689 осіб. З них першу дозу отримали 15 631 687 осіб, дві дози отримали 15 043 831 особа, додаткову дозу – 25 353 особи, бустерну – особи осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 317 953 щеплення. // Букви