Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 767 осіб;
- летальних випадків – 46;
- одужало – 546 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 45 858 (зокрема методом ПЛР – 23 176, методом ІФА – 3 982);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 700.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 348 381 особа;
- одужало – 2 230 852 особи;
- летальних випадків – 54 875;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 471 387.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 161 випадок;
Вінницька область – 113 випадків;
Волинська область – 98 випадків;
Дніпропетровська область – 300 випадків;
Донецька область – 134 випадки;
Житомирська область – 171 випадок;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 123 випадки;
Івано-Франківська область – 127 випадків;
Київська область – 103 випадки;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 64 випадки;
Львівська область – 246 випадків;
Миколаївська область – 112 випадків;
Одеська область – 319 випадків;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 70 випадків;
Сумська область – 121 випадок;
Тернопільська область – 215 випадків;
Харківська область – 610 випадків;
Херсонська область – 239 випадків;
Хмельницька область – 291 випадок;
Черкаська область – 43 випадки;
Чернівецька область – 219 випадків;
Чернігівська область – 58 випадків.