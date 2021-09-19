За минулу добу, 18 вересня, в Україні зафіксовано 3983 нових випадків COVID-19. Захворіло 422 дитини та 52 медпрацівники.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 767 осіб; летальних випадків – 46;

одужало – 546 осіб;

здійснено тестувань за добу – 45 858 (зокрема методом ПЛР – 23 176, методом ІФА – 3 982);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 700. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 348 381 особа;

одужало – 2 230 852 особи;

летальних випадків – 54 875;

проведено ПЛР-тестувань – 12 471 387. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 161 випадок;

Вінницька область – 113 випадків;

Волинська область – 98 випадків;

Дніпропетровська область – 300 випадків;

Донецька область – 134 випадки;

Житомирська область – 171 випадок;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 123 випадки;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 103 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 246 випадків;

Миколаївська область – 112 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 70 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 610 випадків;

Херсонська область – 239 випадків;

Хмельницька область – 291 випадок;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 219 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків. Букви