В Україні зафіксовано 13 068 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 7 листопада, зафіксовано 13 068 нових випадків COVID-19. Захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 532 особи;

летальних випадків – 473;

одужало – 8 200 осіб;

здійснено тестувань за добу – 63 858 (зокрема методом ПЛР – 29 497, методом ІФА – 6 547);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 814.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 088 501 особа;

одужало – 2 520 956 осіб;

летальних випадків – 72 557;

проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 349 випадків;

Волинська область – 417 випадків;

Дніпропетровська область – 1032 випадки;

Донецька область – 483 випадки;

Житомирська область – 718 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 713 випадків;

Івано-Франківська область – 363 випадки;

Київська область – 425 випадків;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 827 випадків;

Миколаївська область – 812 випадків;

Одеська область – 1558 випадків;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 285 випадків;

Сумська область – 315 випадків;

Тернопільська область – 354 випадки;

Харківська область – 1179 випадків;

Херсонська область – 383 випадки;

Хмельницька область – 660 випадків;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 361 випадок;

Чернігівська область – 385 випадків.

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