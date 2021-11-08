В Україні зафіксовано 13 068 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 7 листопада, зафіксовано 13 068 нових випадків COVID-19. Захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 532 особи;
- летальних випадків – 473;
- одужало – 8 200 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 63 858 (зокрема методом ПЛР – 29 497, методом ІФА – 6 547);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 814.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 088 501 особа;
одужало – 2 520 956 осіб;
летальних випадків – 72 557;
проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 349 випадків;
Волинська область – 417 випадків;
Дніпропетровська область – 1032 випадки;
Донецька область – 483 випадки;
Житомирська область – 718 випадків;
Закарпатська область – 211 випадків;
Запорізька область – 713 випадків;
Івано-Франківська область – 363 випадки;
Київська область – 425 випадків;
Кіровоградська область – 99 випадків;
Луганська область – 50 випадків;
Львівська область – 827 випадків;
Миколаївська область – 812 випадків;
Одеська область – 1558 випадків;
Полтавська область – 240 випадків;
Рівненська область – 285 випадків;
Сумська область – 315 випадків;
Тернопільська область – 354 випадки;
Харківська область – 1179 випадків;
Херсонська область – 383 випадки;
Хмельницька область – 660 випадків;
Черкаська область – 243 випадки;
Чернівецька область – 361 випадок;
Чернігівська область – 385 випадків.