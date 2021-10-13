В Україні зафіксовано 16 309 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 12 жовтня, зафіксовано 16 309 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 588 дітей та 288 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 901 особа;

летальних випадків – 471;

одужало – 6 462 особи;

здійснено тестувань за добу – 118 762 (зокрема методом ПЛР – 56 174, методом ІФА – 12 030);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 558.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 578 394 особи;

одужало – 2 304 361 особа;

летальних випадків – 59 523;

проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 978 випадків;

Вінницька область – 347 випадків;

Волинська область – 420 випадків;

Дніпропетровська область – 1 344 випадки;

Донецька область – 916 випадків;

Житомирська область – 462 випадки;

Закарпатська область – 213 випадків;

Запорізька область – 1 048 випадків;

Івано-Франківська область – 321 випадок;

Київська область – 534 випадки;

Кіровоградська область – 102 випадки;

Луганська область – 729 випадків;

Львівська область – 863 випадки;

Миколаївська область – 231 випадок;

Одеська область – 1 525 випадків;

Полтавська область – 707 випадків;

Рівненська область – 634 випадки;

Сумська область – 670 випадків;

Тернопільська область – 286 випадків;

Харківська область – 1 526 випадків;

Херсонська область – 678 випадків;

Хмельницька область – 644 випадки;

Черкаська область – 417 випадків;

Чернівецька область – 598 випадків;

Чернігівська область – 116 випадків.

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