В Україні зафіксовано 16 309 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 12 жовтня, зафіксовано 16 309 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 588 дітей та 288 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 901 особа;
- летальних випадків – 471;
- одужало – 6 462 особи;
- здійснено тестувань за добу – 118 762 (зокрема методом ПЛР – 56 174, методом ІФА – 12 030);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 558.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 578 394 особи;
- одужало – 2 304 361 особа;
- летальних випадків – 59 523;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 978 випадків;
Вінницька область – 347 випадків;
Волинська область – 420 випадків;
Дніпропетровська область – 1 344 випадки;
Донецька область – 916 випадків;
Житомирська область – 462 випадки;
Закарпатська область – 213 випадків;
Запорізька область – 1 048 випадків;
Івано-Франківська область – 321 випадок;
Київська область – 534 випадки;
Кіровоградська область – 102 випадки;
Луганська область – 729 випадків;
Львівська область – 863 випадки;
Миколаївська область – 231 випадок;
Одеська область – 1 525 випадків;
Полтавська область – 707 випадків;
Рівненська область – 634 випадки;
Сумська область – 670 випадків;
Тернопільська область – 286 випадків;
Харківська область – 1 526 випадків;
Херсонська область – 678 випадків;
Хмельницька область – 644 випадки;
Черкаська область – 417 випадків;
Чернівецька область – 598 випадків;
Чернігівська область – 116 випадків.