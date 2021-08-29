В Україні за минулу добу зафіксовано 1906 нових випадків COVID-19. Захворіли 134 дитини та 40 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 772 особи;

летальних випадків – 34;

одужало – 685 осіб;

здійснено тестувань за добу – 38 864 (зокрема методом ПЛР – 18 344, методом ІФА – 3 661);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 859. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 284 191 особа;

одужало – 2 206 392 особи;

летальних випадків – 53 720;

проведено ПЛР-тестувань – 11 949 470. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 240 випадків; Вінницька область – 34 випадки; Волинська область – 21 випадок; Дніпропетровська область – 140 випадків; Донецька область – 132 випадки; Житомирська область – 86 випадків; Закарпатська область – 11 випадків; Запорізька область – 66 випадків; Івано-Франківська область – 57 випадків; Київська область – 134 випадки; Кіровоградська область – 20 випадків; Луганська область – 29 випадків; Львівська область – 101 випадок; Миколаївська область – 15 випадків; Одеська область – 121 випадок; Полтавська область – 29 випадків; Рівненська область – 30 випадків; Сумська область – 63 випадки; Тернопільська область – 67 випадків; Харківська область – 156 випадків; Херсонська область – 77 випадків; Хмельницька область – 62 випадки; Черкаська область – 24 випадки; Чернівецька область – 126 випадків; Чернігівська область – 65 випадків. Букви