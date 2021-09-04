В Україні зафіксовано 2 614 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 3 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 196 дитина та 46 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 824 особи. Водночас, одужало – 1 447 осіб, а летальних випадків зафіксовано 44.

За добу було протестовано 25 637 осіб методом ПЛР, 7 979 осіб – методом ІФА, 23 234 особи особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 296 155 осіб; одужали – 2 212 313 осіб; летальних випадків – 53 966; проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 339 випадків;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 46 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 131 випадок;

Житомирська область – 76 випадків;

Закарпатська область – 31 випадок;

Запорізька область – 79 випадків;

Івано-Франківська область – 72 випадки;

Київська область – 138 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 39 випадків;

Одеська область – 208 випадків;

Полтавська область – 79 випадків;

Рівненська область – 71 випадок;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 52 випадки;

Харківська область – 216 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 78 випадків;

Черкаська область – 58 випадків;

Чернівецька область – 193 випадки;

Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви