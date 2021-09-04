В Україні зафіксовано 2 614 нових випадків COVID-19

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За минулу добу, 3 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 196 дитина та 46 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 824 особи. Водночас, одужало – 1 447 осіб, а летальних випадків зафіксовано 44.

За добу було протестовано 25 637 осіб методом ПЛР, 7 979 осіб – методом ІФА, 23 234 особи особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 296 155 осіб; одужали – 2 212 313 осіб; летальних випадків – 53 966; проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 339 випадків;
  • Вінницька область – 63 випадки;
  • Волинська область – 46 випадків;
  • Дніпропетровська область – 173 випадки;
  • Донецька область – 131 випадок;
  • Житомирська область – 76 випадків;
  • Закарпатська область – 31 випадок;
  • Запорізька область – 79 випадків;
  • Івано-Франківська область – 72 випадки;
  • Київська область – 138 випадків;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 183 випадки;
  • Миколаївська область – 39 випадків;
  • Одеська область – 208 випадків;
  • Полтавська область – 79 випадків;
  • Рівненська область – 71 випадок;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 52 випадки;
  • Харківська область – 216 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 78 випадків;
  • Черкаська область – 58 випадків;
  • Чернівецька область – 193 випадки;
  • Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви

 

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