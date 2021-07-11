В Україні зафіксовано 290 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 290 нових випадків COVID-19. Захворіли 23 дітей та сім медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 374 особи;

летальних випадків – 5;

одужало – 374 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 12 885 осіб,

методом ІФА – 3 296 осіб,

експрес-тестами – 9 175 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 241 043 особи;

одужало – 2 177 293 особи;

летальних випадків – 52 597;

проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 91 випадок;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 35 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 7 випадків;

Миколаївська область – 3 випадки;

Одеська область – 22 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 5 випадків;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 10 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

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