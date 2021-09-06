В Україні зафіксовано майже 800 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 5 вересня, в Україні зафіксували 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 62 дітей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 635 осіб. Водночас, одужало – 457 осіб, а летальних випадків зафіксовано 18.

За добу було протестовано 11 283 особи методом ПЛР, 1 879 осіб – методом ІФА, 9853 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 298 307 осіб; одужали – 2 213 177 осіб; летальних випадків – 54 001; проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 93 випадки;

Вінницька область – 36 випадків;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 47 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 29 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 56 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 61 випадок;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 10 випадків;

Чернівецька область – 69 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви