В Україні зафіксували 1379 нових випадків COVID-19

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За минулу добу, 4 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 102 дитини та 28 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізували 899 людей. На жаль, 17 випадків були летальними. Водночас одужало 407 осіб.

За добу методом ПЛР протестували 16 146 осіб. Також зробили 2 788 ІФА-тестів й 16 011 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 297 534 особи, одужало 2 212 720 осіб. Крім того, 53 983 випадків закінчилися летально.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 141 випадок;
  • Вінницька область – 46 випадків;
  • Волинська область – 19 випадків;
  • Дніпропетровська область – 132 випадки;
  • Донецька область – 45 випадків;
  • Житомирська область – 70 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 81 випадок;
  • Івано-Франківська область – 35 випадків;
  • Київська область – 41 випадок;
  • Кіровоградська область – 18 випадків;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 60 випадків;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 90 випадків;
  • Полтавська область – 27 випадків;
  • Рівненська область – 27 випадків;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 54 випадки;
  • Харківська область – 144 випадки;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 45 випадків;
  • Черкаська область – 20 випадків;
  • Чернівецька область – 124 випадки;
  • Чернігівська область – 24 випадки.

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