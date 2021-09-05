В Україні зафіксували 1379 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 4 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 102 дитини та 28 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізували 899 людей. На жаль, 17 випадків були летальними. Водночас одужало 407 осіб.

За добу методом ПЛР протестували 16 146 осіб. Також зробили 2 788 ІФА-тестів й 16 011 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 297 534 особи, одужало 2 212 720 осіб. Крім того, 53 983 випадків закінчилися летально.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 141 випадок;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 19 випадків;

Дніпропетровська область – 132 випадки;

Донецька область – 45 випадків;

Житомирська область – 70 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 81 випадок;

Івано-Франківська область – 35 випадків;

Київська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 60 випадків;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 90 випадків;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 54 випадки;

Харківська область – 144 випадки;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 45 випадків;

Черкаська область – 20 випадків;

Чернівецька область – 124 випадки;

Чернігівська область – 24 випадки.

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