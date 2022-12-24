В Україні запровадили штрафи за мобінг.

В Україні 23 грудня набрав чинності закон від 01 грудня 2022 року № 2806-ІХ, яким встановлюється адміністративна відповідальність за мобінг (цькування та приниження працівників на роботі).

Так, згідно із законом Кодекс про адміністративні правопорушення було доповнено статтею 173−5 такого змісту:

«Вчинення мобінгу (травлі) працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин та накладення штрафу на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена групою осіб або особою, яка протягом року була піддана адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до п’ятдесяти годин та накладення штрафу на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб — від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від сорока до шістдесяти годин”.

Як писали «ФАКТИ», цькуванню піддаються не лише дорослі люди на роботі, але дуже часто — діти у школі. Кожна третя дитина у світі є жертвою булінгу. Ті, хто зазнавав цькування, мають проблеми із соціалізацією, зниженням успішності, і головне — страждають на психічні розлади. Рівень поширеності депресії у них у 3 рази вищий у порівнянні з дітьми, яких не цькували, також у них розвивається посттравматичний стресовий розлад. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»