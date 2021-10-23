В Україні знову понад 23 тисячі нових випадків COVID-19
За минулу добу, 22 жовтня, в Україні зафіксували 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 777 дітей та 438 медпрацівник.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано 5 362 особи. Водночас одужало 8 330 осіб, а летальних випадків зафіксовано 483.
За весь час епідемії в Україні захворіли – 2 748 614 осіб; одужали – 2 369 695 осіб; летальних випадків – 63 486; проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1221 випадок;
- Вінницька область – 428 випадків;
- Волинська область – 517 випадків;
- Дніпропетровська область – 1832 випадки;
- Донецька область – 1230 випадків;
- Житомирська область – 1145 випадків;
- Закарпатська область – 350 випадків;
- Запорізька область – 1136 випадків;
- Івано-Франківська область – 638 випадків;
- Київська область – 975 випадків;
- Кіровоградська область – 157 випадків;
- Луганська область – 652 випадки;
- Львівська область – 1754 випадки;
- Миколаївська область – 483 випадки;
- Одеська область – 1499 випадків;
- Полтавська область – 1094 випадки;
- Рівненська область – 946 випадків;
- Сумська область – 1085 випадків;
- Тернопільська область – 557 випадків;
- Харківська область – 1409 випадків;
- Херсонська область – 956 випадків;
- Хмельницька область – 1075 випадків;
- Черкаська область – 683 випадки;
- Чернівецька область – 576 випадків;
- Чернігівська область – 831 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 289 468. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень. // БуквиTweet