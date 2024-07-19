В усьому світі глобальний збій IT-систем. Не працюють аеропорти, авіакомпанії, Windows, банки
По всьому світу наразі спостерігається глобальний IT-збій, пов’язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Через що виникли проблеми у роботі банків, аеропортів, “лягла” Лондонська біржа і не тільки.
Все, що відомо про збій, – в матеріалі РБК-Україна.
Що наразі не працює
- Операційна система Windows повідомляє про проблеми.
- Лондонська фондова біржа не працює через кіберінцидент.
- Рейси кількох великих авіакомпаній США, включаючи Delta, United і American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry були припинені через проблеми зі зв’язком.
- Turkish Airlines також призупинила польоти через “великий глобальний збій”.
- Аеропорт Берлін-Бранденбург у Берліні припинив роботу через технічні проблеми, а також системи аеропортів Іспанії, Британії Ірландії, Австралії та інших країн.
- Британський телеканал SkyNews був відключений від мережі через глобальний збій.
- В Україні був збій у роботі “Нова пошта”, а також проблеми з Vodafone, Sense Bank та Monobank.
В чому причина
За інформацією The Verge, у тисячі користувачів Microsoft по всьому світу відображається “синій екран смерті” – повідомлення системи про критичне порушення в роботі. Попередньо, збій викликало оновлення, підготовлене компанією Crowdstrike, яка розробляє програмне забезпечення для забезпечення кібербезпеки.
Bloomberg також пише, що банки та авіакомпанії по всьому світу працюють з перебоями після повідомлення Microsoft про збої.
“Поточний стан: ми продовжуємо докладати зусиль для усунення наслідків для порушених програм і служб Microsoft 365. Масштаб впливу: ця проблема може вплинути на будь-якого користувача, який намагається використовувати різні програми та служби Microsoft 365”, – цитує видання заяву Microsoft.
Тим часом співзасновник українського Monobank Олег Гороховський заявив, що по всьому світі глобальний IT-збій, пов’язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.
“Безліч компаній у нокдауні”, – зазначив Гороховський.
Таким чином, збій зачепив всі продукти Microsoft, що призвело до серйозних збоїв у роботі банків, комунальних підприємств, авіакомпаній, засобів масової інформації, телекомунікацій, стільникового зв’язку, інтернету тощо.
Де зараз збій по світу
Глобальний збій призвів до неполадок у роботі авіакомпаній, аеропортів, ЗМІ та банків, операторів зв’язку по всьому світу. Про проблеми повідомляється, зокрема, у США, Австралії, Новій Зеландії, Великій Британії, Туреччині, Індії та Німеччині.
США
Зокрема, через проблеми зі зв’язком польоти призупинили три великі авіакомпанії США: Delta, United та American Airlines. Також зіткнулися з проблемами Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry.
Британія
Лондонська фондова біржа зараз також не працює через кіберінцидент. Також британський телеканал SkyNews був відключений від мережі через глобальний збій. Разом з тим декілька аеропортів в країні були змушені призупинити польоти.
Ірландія
Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії Ryanair компанія закликала пасажирів прибувати в аеропорти на три години раніше, посилаючись на “проблемі в ІТ третьої сторони, яка знаходиться поза контролем Ryanair і впливає на всі авіакомпанії, що працюють в мережі”.
Німеччина
У Берліні аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив про зупинення виконання рейсів через технічний збій.
Іспанія
Також через “збій у комп’ютерній системі” з проблемами зіткнулися аеропорти Іспанії. Через це там можуть бути затримки рейсів, заявив оператор аеродрому Aena.
Туреччина
Про глобальний збій, через який виникли проблеми з бронюванням квитків та реєстрацією на рейси, попередила також авіакомпанія Turkish Airlines.
Австралія
В Австралії глобальний технічний збій торкнувся операторів зв’язку, банків та авіакомпаній.
Японія
Японський McDonald’s призупинив роботу близько третини своїх ресторанів по всій країні після глобального збою систем.
Що відомо про збій в Україні
Нагадаємо, що в Україні збій стався в роботі поштового оператора “Нова пошта” (але компанія вже відновила свою роботу), Крім того, збій виник у роботі мобільного оператора Vodafone, банків Sense Bank (близько 11:00 проблему удалося усунути) та Monobank (там неможливо створити “банку” для заощаджень).