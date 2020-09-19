В Ужгороде пьяная девица на Skoda Fabia врезалась в дерево: погибла ее пассажирка (фото)

Три девушки на Skoda Fabia влетели в дерево на улице Собранецкой в Ужгороде

ДТП произошло около полуночи. 23-летняя девушка, водитель «Skoda Fabia», двигаясь по улице Собранецька в направлении КПП «Ужгород», не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и допустила столкновение с деревом.

Одна из пассажирок, 19-летняя девушка погибла. Она умерла в больнице от полученных травм.

Другая пассажирка — 22-летняя — после помощи врачей доставлена ​​домой.

23-летняя водитель в аварии не травмировалась. Медицинское обследование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания. // ua-reporter.com