В Ужгороде пьяная девица на Skoda Fabia врезалась в дерево: погибла ее пассажирка (фото)

Опубликовано

Три девушки на Skoda Fabia влетели в дерево на улице Собранецкой в Ужгороде

ДТП произошло около полуночи.  23-летняя девушка, водитель «Skoda Fabia», двигаясь по улице Собранецька в направлении КПП «Ужгород», не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и допустила столкновение с деревом.

Одна из пассажирок, 19-летняя девушка погибла.  Она умерла в больнице от полученных травм.

Другая пассажирка — 22-летняя — после помощи врачей доставлена ​​домой.

23-летняя водитель в аварии не травмировалась.  Медицинское обследование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.  Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания. // ua-reporter.com

Like

Метки:

Читайте также: