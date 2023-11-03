В Ужгороді родина отруїлася чадним газом: серед постраждалих троє дітей

В Ужгороді ціла родина отруїлася, ймовірно, чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

“Сьогодні опівночі до надзвичайників Закарпаття надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з приватних будинків міста п’ятеро людей отруїлись, ймовірно, чадним газом”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля. Наразі вони знаходяться у реанімації дитячої лікарні.

Також госпіталізовано матір родини. Батько від госпіталізації відмовився.

“Закликаємо в період опалювального сезону бути уважними та обережними у побуті, адже дотримання простих правил може врятувати життя”, – наголосили рятувальники.