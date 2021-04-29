В Виннице грузовик сбил насмерть ребенка на самокате

В Виннице ребенок на самокате был сбит грузовиком и погиб на месте.

Об этом сообщили в эфире «ТСН Ранок» в четверг 29 апреля.

Мальчику было десять лет. Происшествие случилось в частном секторе, где отсутствуют тротуары, а дворы вплотную примыкают к дороге. Вероятно, это и стало причиной трагедии.

Водитель не пытался скрыться с места аварии. Он рассказал правоохранителям, что не заметил мальчика. Ребенок погиб на месте еще до приезда «скорой».

Открыто уголовное производство. Ожидаются результаты анализа, который покажет наличие или отсутствие алкоголя в крови водителя. Если его вина будет доказана, ближайшие восемь лет водитель может провести за решеткой. // Апостроф