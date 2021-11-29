Вибух та пожежа сталися на Бурштинській ТЕС

Постраждали принаймні п’ять осіб, їх госпіталізовано.

Увечері 28 листопада на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області стався вибух. Постраждали принаймні п’ять осіб, їх госпіталізовано.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«28 листопада о 22:12 до рятувальників надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що стався вибух на БуТЕС. За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки два працівники, яких госпіталізовано до лікувальних закладів», — сказано в повідомленні.

Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок. На даний час працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула, наголошують у ДСНС.

За інформацією приймального відділення Бурштинської МЛ госпіталізовано до лікувальних закладів п’ятеро осіб. Інформація уточнюється.

ДСНС також повідомляє, що в ніч на 29 листопада на Бурштинській ТЕС сталася пожежа.

Повідомлення про пожежу на покрівлі над котлом в блоці № 8 надійшло о 04:14.

«По прибуттю до місця виклику встановлено, що виникла пожежа електричних кабелів на фермі крівлі (на відмітці 46) котельного відділення між 8 та 9 енергоблоками котлотурбінного цеху ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» на площі 2 м.кв. Пожежу ліквідовано працівниками ДПД об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів», — сказано в повідомленні.

Постраждалих унаслідок пожежі немає. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.

Станція працює в штатному режимі, на безпеку енергосистеми подія не вплинула, запевняють у ДСНС.

Як повідомляли, масштабна пожежа на Бурштинській ТЕС сталася у серпні. Тоді горіла турбіна на блоці №3. Постраждалих не було.

Бурштинська ТЕС входить до складу «ДТЕК Західенерго», розташована біля м. Бурштин Івано-Франківської області на перетині ліній електропередач, що з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною.

12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) було введено в експлуатацію у 1965-1969 роках. Основне технологічне паливо — вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне — природний газ та мазут. Усі паливні котли обладнані комбінованими пилогазомазутними пальниками. // LB.ua