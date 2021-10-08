Відсьогодні на окупованій Луганщині не працюватиме зв’язок, інтернет і не буде води

На окупованій Луганщині попереджають про відсутність інтернету, мобільного зв’язку і води під час відключення електроенергії з 8 по 10 жовтня

В «ЛНР» електрика буде відсутня з 19:00 8 жовтня до 10:00 10 жовтня, але в деяких містах відключення розпочнуться раніше, також в включення відбуватиметься поступово, а не всім одразу.

Населення в «ЛНР» попередили про можливі перебої зі зв’язком, перебоях в роботі телекомунікаційного обладнання — інтернету, просили запастися питною водою.

Зазначається, що населенню у ЗМІ «ЛНР» розповіли про частоти радіомовлення, через які буде проводитися інформування.

Нагадаємо, відключення електрики на всій території «ЛНР» з 8 по 10 жовтня пов’язано з ремонтними роботами на високовольтній лінії 500 кВ «Шахти-Перемога» — це єдина лінія, що живить підконтрольну Росії Луганщину.

В Луганську великі супермаркети, заправки, лікарні працюватимуть у звичайному режимі. // Depo.Донбас