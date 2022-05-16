Внаслідок ДТП на Кіровоградщині загинуло троє людей

За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 15 травня на автодорозі «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, розпочато кримінальне провадження.

У результаті зіткнення пасажирського автобуса та вантажівки троє людей, серед яких неповнолітня особа, загинули, ще двоє отримали травми.

Інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія автобуса затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області