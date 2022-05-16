Внаслідок ДТП на Львівщині загинув іноземець

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 травня на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород в одному з сіл Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Міцубіші Паджеро», 46-річний іноземець, не впорався з керуванням — транспортний засіб з’їхав з проїзної частини дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області