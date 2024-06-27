Внаслідок ДТП на Львівщині травмовані три велосипедистки збірної України

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 червня, близько 12.50, на автодорозі «Східниця-Пісочна» поблизу села Солонське Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Peugeot 407», 47-річний львів’янин, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 17-річною жителькою Київської області, внаслідок чого спортсменка зіткнулася ще з двома велосипедистками, 17-річними мешканками Миколаївської та Київської областей.

Усі дівчата є членами збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області