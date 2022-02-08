Внаслідок пожежі на Донеччині загинули двоє дітей та їхній батько

Попередньо встановлено, що причиною трагедії у приватному домоволодінні в Покровську стала несправність пічного опалення. Загинули дворічна дівчинка, її 12-річний брат і їхній батько, матір госпіталізована.

Інформація про пожежу у приватному секторі надійшла вночі, близько 03:20. На місце події було викликано ДСНС та швидку допомогу.

Під час ліквідації пожежі виявлено тіла двох дітей: 12-річного хлопчика та дворічної дівчинки. Також померлим був виявлений їхній 34-річний батько. Матір перебуває в лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Родина на обліку в поліції та соціальних службах Покровська не перебувала.

Попередня причина пожежі — порушення правил експлуатації пічного опалення.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.

З початку 2022 року внаслідок пожеж обірвалося життя 16 людей, з них двоє дітей.

Поліція попереджає: уникайте ситуацій, які можуть призвести до пожежі, дотримуйтеся вимог безпеки та бережіть своє життя.

Покровське районне управління поліції Донецької області