Внаслідок вибуху у Московському районі Харкова постраждалих немає

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Поліція встановлює обставини події

24 січня о 23:30 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідомий кинув гранату у бік його брата та втік.

Під час перевірки інформації 38-річний потерпілий розповів, що близько 23:30 біля будинку №52 по вулиці Владислава Зубенка невідомий громадянин вдарив його по голові, кинув під ноги предмет, схожий на гранату, та втік. Чоловік встиг відкинути його у бік, після чого пролунав хлопок.

З місця події вилучені речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

38-річний чоловік із травмою, отриманою в результаті удару по голові, госпіталізований до лікарні.

На даний час поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області