Внаслідок вибуху в столиці одна людина загинула, трьох постраждалих дістали з-під завалів
Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів.
Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують.
Про це йдеться в повідомленні мера столиці Віталія Кличка.
Точне місце вибуху не вказується.
Раніше повідомлялось, що на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух, як мінімум одна людина загинулаTweet