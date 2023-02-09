Внаслідок вибуху в столиці одна людина загинула, трьох постраждалих дістали з-під завалів

Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують.

Про це йдеться в повідомленні мера столиці Віталія Кличка.

Точне місце вибуху не вказується.

Раніше повідомлялось, що на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух, як мінімум одна людина загинула