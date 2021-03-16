Волинянин намагався перетнути кордон, скориставшись паспортом сина

На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону затримали громадянина України, який намагався перетнути кордон за чужим документом.

Близько опівночі в пункт пропуску «Ягодин» мешканець Волинської області прибув легковиком «Мерседес».

Під час перевірки паспорта, який чоловік надав для оформлення, в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо його належності пред’явнику. Згодом прикордонники встановили, що наш краянин пред’явив чужий паспортний документ, а саме – свого сина.

За спробу порушення державного кордону чоловік відповідатиме за ст. 204-1 КУпАП.

ДПСУ