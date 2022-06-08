ВООЗ зареєструвала вже понад 1000 випадків віспи мавп у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я зареєструвала понад 1000 випадків захворювання на віспу мавп під час поточного спалаху за межами країн Африки, де він найчастіше поширюється.

Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що ризик зараження віспою мавп в неендемічних країнах реальний, але йому можна запобігти.

29 країн повідомили про випадки поточного спалаху, який розпочався у травні.

За даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC), станом на понеділок (6 червня) у 29 країнах, де вірус зазвичай не поширюється, було зареєстровано загалом 1 019 підтверджених та підозрюваних випадків віспи мавп.

Велика Британія повідомила про найбільшу кількість випадків – 302, за нею слідують Іспанія, Португалія, Канада та Німеччина.

30 випадків було виявлено у США.