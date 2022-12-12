Вибух газу у Чернівцях – загинула дитина, ще троє осіб травмовані (фото)
Уранці 12 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській у місті Чернівці.
За попередніми висновками фахівців, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні відбувся вибух без подальшого горіння.
Внаслідок вибуху були травмовані 4 осіб – 2 дорослих та 2 дітей. На місце події було направлено всі відповідні служби.
Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовуються.
Головне управління ДСНС України у Чернівецькій областіTweet