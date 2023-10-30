Вибух в житловому будинку в Чернівцях: 77-річний чоловік та 69-річна жінка, отримали опіки

За попередньою інформацією, причиною вибуху стала несправність газового обладнання в будинку. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини вибуху.



Уранці, 30 жовтня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на провулку Буковинський в місті Чернівці стався вибух у житловому приміщенні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції, вибухотехніки, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та газової служби.

Унаслідок трагедії двоє жителів оселі, 77-річний чоловік та 69-річна жінка, отримали опіки. Екіпаж швидкої медичної допомоги госпіталізував потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху, за результатами яких буде надано правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області