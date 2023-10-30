Вибух в житловому будинку в Чернівцях: 77-річний чоловік та 69-річна жінка, отримали опіки

За попередньою інформацією, причиною вибуху стала несправність газового обладнання в будинку. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини вибуху. 

у чернівцях поліцейські встановлюють обставини вибуху в житловому будинку

Уранці, 30 жовтня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на провулку Буковинський в місті Чернівці стався вибух у житловому приміщенні.

у чернівцях поліцейські встановлюють обставини вибуху в житловому будинку

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції, вибухотехніки, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та газової служби.

у чернівцях поліцейські встановлюють обставини вибуху в житловому будинку

Унаслідок трагедії двоє жителів оселі, 77-річний чоловік та 69-річна жінка, отримали опіки. Екіпаж швидкої медичної допомоги госпіталізував потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги.

у чернівцях поліцейські встановлюють обставини вибуху в житловому будинку

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху, за результатами яких буде надано правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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