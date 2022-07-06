Як відновити пошкоджені, втрачені чи викрадені номерні знаки

За 133 дні війни чимало українців залишилось без житла та автомобілів. Деякі транспортні засоби були пошкоджені під час евакуацій та артобстрілів. Тисячі номерних знаків втрачені, пошкоджені або викрадені.

Для відновлення таких номерних знаків транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС та надати:

— паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання/посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця/особи, яка потребує додаткового захисту/особи, якій надано тимчасовий захист.2ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

— свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

— у разі крадіжки — довідку з Національної поліції про втрату номерних знаків;

— у разі втрати — письмове пояснення обставин втрати документу.

Якщо власником транспортного засобу є юридична особа, додатково потрібен акт службового розслідування.

Також для експертного огляду обов’язково надається транспортний засіб.

Після внесення відповідної інформації до бази даних адміністратором сервісного центру МВС, проводиться перереєстрація транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видаються нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.

Патрульна поліція України